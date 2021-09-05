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"Они сказали правду. Честь им и хвала". Залужный прокомментировал исполнение песни "Путин х...ло" на репетиции парада ко Дню Независимости

Залужный: Украинские военные сказали от души, сказали правду
Залужный: Украинские военные сказали от души, сказали правду
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назвал правдивой песню о президенте России Владимире Путине, которую пели украинские военные после завершения официальной части репетиции парада ко Дню Независимости. Об этом он заявил в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой", которая вышла в эфире "5 канала" 4 сентября.

"С одной стороны, я сам – отец двоих детей и мне не хотелось бы, чтобы это происходило в кругу таком в целом. Это с этической точки зрения, морали по отношению к нашим детям и женщинам. Но, по сути, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала", – сказал он.

Контекст:

Украинские военные исполнили песню "Путин – х...йло" после завершения официальной части репетиции парала ко Дню Независимости 18 

Впервые песню со словами "Путин – х...йло" в центре Харькова спели украинские болельщики весной 2014 года после оккупации Россией Крыма и российского вторжения на Донбасс.

В июле 2016 году накануне матча между сборными Англии и России английские болельщики спели российским фанатам ставшую широко известной песню харьковских ультрас, оскорбляющую президента РФ. 

Во время матча Украина – Германия на Евро 2016 песня "Путин – х...йло" прозвучала в эфире российского федерального канала.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Украина, ультрас, День Независимости, парад, Янина Соколова, Валерий Залужный
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