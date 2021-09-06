"Куска гранита уже нет". В Киеве снесли памятник "в честь дружбы" с Москвой

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской районной госадминистрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", – прокомментировала решение депутат Алина Михайлова.

Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко заявил, что памятные знаки в честь дружбы России и Украины потеряли смысл и вызывают значительный общественный резонанс.

Памятник в честь дружбы Киева и Москвы установили в августе 2001 года, напомнили в столичном горсовете. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета. В июле этого года после многочисленных обращений жителей столицы горсовет решил демонтировать монумент.