Минские соглашения не являются международным документом, утвержденным ООН – Чалый

Чалый сказал, что Россия навязывает позицию, якобы Минские соглашения являются международно-правовым документом, и что резолюция ООН "утвердила этот документ".

"Это фейк! Это неправда! Резолюция по российскому проектом должна была быть такой, но она такой не стала. С юридической точки зрения, никакого утверждения резолюцией ООН Минских договоренностей как юридического документа нет", – подчеркнул он.

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович говорил 5 сентября, что Минские соглашения не являются обязательными для выполнения.

"РФ прямо втирает очки мировому сообществу, последовательно забрасывая в информационное пространство (в том числе и в наше) то, что якобы "Минск-2" является обязательным к выполнению по решению Совета Безопасности ООН. Это прямая ложь, которую дезавуировали неоднократно, в том числе и в Совете Безопасности ООН", – подчеркивал он. По мнению Арестовича, Россия в попытках навязать миру свою трактовку документа потерпела поражение.

Посольство США в тот же день призвало РФ выполнять обязательства по Минским соглашениям.