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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия потерпела поражение в попытке навязать миру собственную трактовку Минских соглашений – Арестович

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Арестович: РФ втирает очки мировому сообществу, последовательно забрасывая в информационное пространство, что якобы "Минск-2" является обязательным к выполнению
Арестович: РФ втирает очки мировому сообществу, последовательно забрасывая в информационное пространство, что якобы "Минск-2" является обязательным к выполнению
Фото: kanaldom.tv

Россия в попытке навязать миру собственную трактовку Минских соглашений потерпела поражение. Такое мнение в эфире канала "Дом" 5 сентября высказал советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович.

"Не помогла ни кровь мирных жителей и военных, которую они пытаются проливать, ни беспрецедентное давление на Украину, ни интриги против Франции и Германии, ни попытки давить на ОБСЕ, ни попытки использовать пророссийское лобби вокруг президента [США Джо] Байдена – ничего из этого не помогло. Полный провал российской политики. А если добавить к этому Крымскую платформу, то я могу сказать, что этот раунд целиком за нами", – заявил Арестович.

Он сказал, что Минские соглашения – добровольное согласие сторон.

"Минские соглашения не являются обязательными. Российская Федерация прямо втирает очки мировому сообществу, последовательно забрасывая в информационное пространство (в том числе и в наше) то, что якобы "Минск-2" является обязательным к выполнению по решению Совета Безопасности ООН. Это прямая ложь, которую дезавуировали неоднократно, в том числе и в Совете Безопасности ООН", – добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, подписанные в 2015 году, "еле живы". Глава государства 1 сентября во время официального визита в Вашингтон сказал, что Украина рассматривает несколько моделей привлечения США к нормандскому формату.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донбасс, Минские соглашения, Алексей Арестович, Российская Федерация, ТКГ
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