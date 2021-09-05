Россия потерпела поражение в попытке навязать миру собственную трактовку Минских соглашений – Арестович

"Не помогла ни кровь мирных жителей и военных, которую они пытаются проливать, ни беспрецедентное давление на Украину, ни интриги против Франции и Германии, ни попытки давить на ОБСЕ, ни попытки использовать пророссийское лобби вокруг президента [США Джо] Байдена – ничего из этого не помогло. Полный провал российской политики. А если добавить к этому Крымскую платформу, то я могу сказать, что этот раунд целиком за нами", – заявил Арестович.

Он сказал, что Минские соглашения – добровольное согласие сторон.

"Минские соглашения не являются обязательными. Российская Федерация прямо втирает очки мировому сообществу, последовательно забрасывая в информационное пространство (в том числе и в наше) то, что якобы "Минск-2" является обязательным к выполнению по решению Совета Безопасности ООН. Это прямая ложь, которую дезавуировали неоднократно, в том числе и в Совете Безопасности ООН", – добавил спикер украинской делегации в ТКГ.