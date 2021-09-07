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ПОЛИТИКА

Рада 9 сентября может принять обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО

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Рада может собраться на внеочередное заседание 9 сентября
Рада может собраться на внеочередное заседание 9 сентября
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит обращение к Конгрессу Соединенных Штатов о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA), предварительно заседание состоится 9 сентября. Об этом сообщил в Telegram 6 сентября народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Всего за проведение внеочередного заседания подписалось 154 парламентария.

"Подчеркиваю, что статус MNNA не мешает Украине идти в НАТО. И голосования за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе. Также предоставление Украине статуса MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе", – написал Гончаренко.

Проведение внеочередного пленарного заседания – в четверг, для рассмотрения проекта постановления №5380, допустил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Укринформ".

"Я думаю, что состоится, если спикер назначит. Это была инициатива господина Гончаренко. Планировался визит президента [Владимира Зеленского] в США. Мы не понимали, какие там могут быть результаты, поэтому я лично попросил его перенести заседание на следующий сезон. Новый сезон наступил, поэтому я не вижу причин не провести его", – сказал Арахамия на брифинге.

Контекст:

Гончаренко – автор постановления №5380, нардеп зарегистрировал его в парламенте в середине апреля.

В документе говорится о российской агрессии, оккупации Крыма и Будапештском меморандуме, согласно которому страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия и обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.

В обращении упоминается, что с начала войны на Донбассе погибли более 13 тыс. человек, ранения получили – от 29,5 до 33,5 тыс. 

"В средствах массовой информации Российской Федерации продолжает распространяться антиукраинская пропаганда и постоянно раздаются призывы к уничтожению украинской государственности. По состоянию на сегодняшний день наблюдается ухудшение ситуации на востоке Украины путем наращивания военного присутствия России у границ Украины и в оккупированном украинском Крыму, а также провокации России на оккупированной части востока Украины", – говорится в документе, поданном в Раду 15 апреля. 

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Теги: Верховная Рада, США, Украина, НАТО, депутаты, Алексей Гончаренко, агрессия, парламент, российская агрессия, Слуга народа, Европейская солидарность, Давид Арахамия, брифинг, заседание, обращение, нардеп
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