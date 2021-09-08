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ПОЛИТИКА

Кулеба призвал нардепов не голосовать за обращение к США о предоставлении Украине статуса союзника вне НАТО

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Кулеба: Идея обращения к США по статусу "основного союзника вне НАТО" не несет добавленной стоимости для безопасности Украины
Кулеба: Идея обращения к США по статусу "основного союзника вне НАТО" не несет добавленной стоимости для безопасности Украины
Фото: ЕРА

Верховной Раде не стоит голосовать за обращение к США о предоставлении Украине статуса союзника вне НАТО. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 8 сентября заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Неделю назад во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский успешно заручился поддержкой США для укрепления обороноспособности Украины. Там же мы подписали новое соглашение с США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является амбициознее статуса "основного союзника вне НАТО", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне Альянса.

"Для этого мы и воплощаем целостную стратегию внешней политики, создаем систему альянсов для безопасности Украины, углубляем взаимодействие со стратегическими партнерами. Парламент имеет право принимать решения, которые считает необходимым. Однако на этом фоне идея обращения к США по статусу "основного союзника вне НАТО" не несет добавленной стоимости для безопасности Украины… Я прошу народных депутатов не принимать решение, которое ломает стратегическую логику государства, и дать дипломатам продолжить профессионально делать свое дело. Мы достигнем еще больших результатов, если отдельные политические силы подчинят свои личные внутриполитические интересы общей для всех задаче защиты национальных интересов Украины в мире", – отметил Кулеба.

8 сентября украинские нардепы соберутся на внеочередное заседание сразу после очередного. В повестке дня один вопрос – рассмотрение проекта постановления №5380 об обращении к Конгрессу Соединенных Штатов о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова также считает, что Украине не стоит получать статус основного союзника США вне НАТО, так как его получают те страны, которые не планируют вступать в Альянс.

Контекст:

Автор проекта постановления №5380 – нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко – зарегистрировал его в парламенте в середине апреля. Подписи, необходимые для созыва внеочередного заседания для принятия обращения, собрали до середины июля.

В документе говорится о российской агрессии, оккупации Крыма и Будапештском меморандуме, согласно которому страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия и обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.

В обращении упоминается, что с начала войны на Донбассе погибли более 13 тыс. человек, ранения получили от 29,5 до 33,5 тыс.

"В средствах массовой информации Российской Федерации продолжает распространяться антиукраинская пропаганда и постоянно раздаются призывы к уничтожению украинской государственности. По состоянию на сегодняшний день наблюдается ухудшение ситуации на востоке Украины путем наращивания военного присутствия России у границ Украины и в оккупированном украинском Крыму, а также провокации России на оккупированной части востока Украины", – говорится в документе, поданном в Раду 15 апреля.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Теги: США, Украина, НАТО, Дмитрий Кулеба, парламент, членство
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