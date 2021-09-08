Кулеба призвал нардепов не голосовать за обращение к США о предоставлении Украине статуса союзника вне НАТО

Кулеба: Идея обращения к США по статусу "основного союзника вне НАТО" не несет добавленной стоимости для безопасности Украины Фото: ЕРА

"Неделю назад во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский успешно заручился поддержкой США для укрепления обороноспособности Украины. Там же мы подписали новое соглашение с США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является амбициознее статуса "основного союзника вне НАТО", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне Альянса.

"Для этого мы и воплощаем целостную стратегию внешней политики, создаем систему альянсов для безопасности Украины, углубляем взаимодействие со стратегическими партнерами. Парламент имеет право принимать решения, которые считает необходимым. Однако на этом фоне идея обращения к США по статусу "основного союзника вне НАТО" не несет добавленной стоимости для безопасности Украины… Я прошу народных депутатов не принимать решение, которое ломает стратегическую логику государства, и дать дипломатам продолжить профессионально делать свое дело. Мы достигнем еще больших результатов, если отдельные политические силы подчинят свои личные внутриполитические интересы общей для всех задаче защиты национальных интересов Украины в мире", – отметил Кулеба.

8 сентября украинские нардепы соберутся на внеочередное заседание сразу после очередного. В повестке дня один вопрос – рассмотрение проекта постановления №5380 об обращении к Конгрессу Соединенных Штатов о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова также считает, что Украине не стоит получать статус основного союзника США вне НАТО, так как его получают те страны, которые не планируют вступать в Альянс.