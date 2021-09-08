Кучма: В НАТО берут нужных, а не тех, кто "держится за мамкину юбку"

"Когда мы говорим о стандартах НАТО, надо воспринимать их формально. [...] В НАТО охотнее принимают не тех, кому нужен Альянс, а тех, кто нужен Альянсу. Я думаю, что в Брюсселе с большим энтузиазмом будут смотреть на технологически продвинутого партнера, способного делать решающий вклад в свою собственную оборону, а не держаться за мамкину юбку", – объяснил он.

В связи с этим Кучма заявил, что в Украине фактически отсутствует государственный оборонный заказ.

"Южмаш" и КБ "Южное", которые я имел честь возглавлять много лет, готовы производить действительно современные, мощные ракетные комплексы оборонного назначения. Но государство, которое к тому же воюет, игнорирует эту возможность. [...] Финансирование из центра – около нуля. Меня интересует, чего хочет власть в Киеве?" – спросил второй президент Украины.

Украине нужно прилагать максимальные усилия на дипломатическом направлении, чтобы влиять на слабые звенья Альянса, полагает Кучма.

При этом он считает, что представления о НАТО в украинском обществе "мифологизированы и почти сказочные".

"В течение последних десятилетий мы бросались из одной крайности в другую. В советские времена НАТО было для подавляющего большинства наших людей сказочным чудовищем. Самой страшной угрозой. Сегодня же многие смотрят на НАТО как на всемогущего супермена из комиксов. И первая, и вторая точки зрения ошибочны. На НАТО надо смотреть не как на миф, а как на реальность. Осознавать связанные с Альянсом возможности и ограничения. И ни в коем случае не перекладывать на НАТО все расчеты и ожидания. Надеяться на НАТО можно, но рассчитывать надо только на себя", – заключил Кучма.