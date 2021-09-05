Столтенберг назвал причину возможного раскола среди союзников по НАТО

Столтенберг отметил, что 80% оборонных расходов НАТО финансируют союзники, которые не входят в ЕС Фото: EPA

Генсек Альянса приветствовал дополнительные усилия Европы в области обороны. Однако, по его словам, они никогда не заменят НАТО, поэтому нужно убедиться, что Европа и Северная Америка объединились.

Столтенберг обратил внимание, что 80% оборонных расходов НАТО финансируют союзники Альянса, которые не входят в ЕС. В частности, это Норвегия, Исландия, Турция, США, Канада и Великобритания.

Попытка создать параллельные или дублирующие военные структуры ослабит способность союзников НАТО работать вместе при ограниченных ресурсах, добавил он.

Развертывание военнослужащих США, Великобританией, Турцией и Норвегией для помощи в эвакуации из Афганистана показало, что страны НАТО, не входящие в ЕС, обладают "уникальными возможностями, которые необходимы для защиты Европы", сказал Столтенберг.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на неформальной встрече в Словении 2 сентября этого года с главами внешнеполитических и оборонных ведомств Евросоюза заявил, что события в Афганистане показали необходимость создания собственных независимых вооруженных сил ЕС.

"Нам нужно повысить нашу способность действовать автономно, где это необходимо. Были ли мы готовы отправить миссию, чтобы взять под контроль и охранять аэропорт в Кабуле? Нет. Американцы – да, мы – нет", – отмечал он.