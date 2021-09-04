Талибы назвали страну, которую считают основным партнером Афганистана

Пекин заявил, что будет поддерживать отношения с новым режимом в Афганистане Фото: ЕРА

Китай является главным партнером, поскольку готов инвестировать в Афганистан. Муджахид отметил, что сотрудничество с Китаем "возродит древний Шелковый путь".

Пресс-секретарь боевиков выразил надежду, что Китай поможет восстановить горнодобывающую промышленность Афганистана. В частности, речь идет об афганских медных рудниках, которые можно модернизировать, сказал представитель талибов.

Китай представляет собой "пропуск Афганистана на рынки всего мира", добавил он.

Помощник министра иностранных дел Китая У Цзянхао 2 сентября поговорил по телефону с заместителем директора политического офиса афганского движения "Талибан" в Катаре Абдулой Саламом Ханафи, написала газета South China Morning Post.

Китайский дипломат отметил, что Пекин будет поддерживать дипломатические отношения с новым режимом и сохранит свое посольство в Афганистане. Другой представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил о надежде, что в Афганистане установится открытая политическая структура и восстановится умеренная политика.