Google заблокировал учетные записи прошлого правительства Афганистана – СМИ

В течение нескольких недель после захвата талибами власти в Афганистане поступали сообщения о том, что представители движения "Талибан" пытались использовать биометрические и другие базы данных, вероятно, для охоты на своих врагов.

Работник бывшего правительства Афганистана заявил Reuters, что "Талибан" стремится получить доступ к электронным письмам бывших афганских чиновников. В них может содержаться информация о сотрудниках бывшей администрации, бывших министрах, государственных подрядчиках, племенных союзниках и иностранных партнерах.

В самой Google не подтвердили, что афганские правительственные аккаунты заблокированы, однако заявили, что компания отслеживает ситуацию в Афганистане и "принимает временные меры для защиты соответствующих учетных записей".