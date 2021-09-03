СМИ узнали, кто возглавит правительство талибов в Афганистане

Три собеседника журналистов сообщили, что в правительство также войдут мулла Мохаммад Якуб, сын покойного сооснователя "Талибана" муллы Мухаммеда Омара, и Шер Мухаммед Аббас Станекзай.

Другой источник заявил, что верховный религиозный лидер талибов Хайбатулла Ахунзаде сосредоточится на вопросах религии и управления в рамках ислама.

Временное правительство, которое сейчас формируется, будет состоять исключительно из талибов, сообщил близкий к движению источник. В правительстве будет 25 министров с консультативным советом, или шурой, из 12 мусульманских ученых.

Также в течение первых шести – восьми месяцев планируется провести Лойя-джиргу – большое собрание, на котором старейшины и представители афганского общества обсудят конституцию и структуру будущего правительства.

Ожидается, что официальный состав правительства талибов будет объявлен в ближайшее время.