СМИ узнали, кто возглавит правительство талибов в Афганистане

Три собеседника журналистов сообщили, что в правительство также войдут мулла Мохаммад Якуб, сын покойного сооснователя "Талибана" муллы Мухаммеда Омара, и Шер Мухаммед Аббас Станекзай.
Другой источник заявил, что верховный религиозный лидер талибов Хайбатулла Ахунзаде сосредоточится на вопросах религии и управления в рамках ислама.
Временное правительство, которое сейчас формируется, будет состоять исключительно из талибов, сообщил близкий к движению источник. В правительстве будет 25 министров с консультативным советом, или шурой, из 12 мусульманских ученых.
Также в течение первых шести – восьми месяцев планируется провести Лойя-джиргу – большое собрание, на котором старейшины и представители афганского общества обсудят конституцию и структуру будущего правительства.
Ожидается, что официальный состав правительства талибов будет объявлен в ближайшее время.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти. Они пообещали не атаковать другие страны, дать амнистию предыдущему правительству и разрешить женщинам работать, если они будут "жить по законам шариата".
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана.