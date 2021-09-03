В ЕС заявили, что пока не будут торопиться с признанием "Талибана"

Виганд сказал, что официальные отношения с "Талибаном" установятся только в том случае, если движение будет выполнять определенные условия, включая уважение прав человека и беспрепятственный доступ для гуманитарных работников.

По его словам, у стран – членов ЕС нет сомнений, что им нужно взаимодействовать с "Талибаном", нам нужно общаться с представителями движения, нужно влиять на него.

Однако он подчеркнул, что ЕС "не будет спешить ни с признанием этого нового образования, ни с установлением официальных отношений".

Виганд сказал, что неясно, сможет ли "Талибан" эффективно управлять в стране, но для ЕС ключевым условием официальных отношений будет создание инклюзивного и представительного переходного правительства.

Он добавил, что другими условиями признания "Талибана" будет разрешение свободного проезда афганцам, желающим покинуть страну, воздержание от репрессий против лиц, связанных с иностранными государствами или бывшим правительством, и предотвращение превращения Афганистана в убежище для террористов.