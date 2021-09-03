США потратили на войну в Афганистане $2,3 трлн – Университет Брауна

Эта сумма была потрачена на операции как в Афганистане, так и в Пакистане. При этом в нее не вошли средства, которые правительство Соединенных Штатов обязано потратить на пожизненное обслуживание американских ветеранов этой войны, а также не включает будущие выплаты процентов по деньгам, взятым в долг для финансирования войны.

Конкретно на войну Пентагон потратил более $1 трлн. Еще $433 млрд пошли на увеличение базового бюджета министерства обороны США, $233 млрд – на помощь ветеранам войны, а еще $532 млрд – это проценты на заемные средства.

Инфографика: watson.brown.edu

Кроме того, непосредственно в боевых действиях на территории Афганистана с 11 сентября 2001 года погибли 176 тыс. человек, сред них 46 тыс. – гражданские.

На все войны и военные действия, которые США вели после 11 сентября 2001 года, страна потратила более 6,4 трлн, в основном, за счет заемных средств.