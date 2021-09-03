ГОРДОН
 
 
МИР

США потратили на войну в Афганистане $2,3 трлн – Университет Брауна

После ухода американских войск власть в Афганистане забрали талибы
После ухода американских войск власть в Афганистане забрали талибы
Фото: EPA

С момента вторжения в Афганистан в 2001 году Соединенные Штаты потратили $2,313 трлн на войну. Об этом свидетельствуют данные проекта "Издержки войны", созданного Институтом международных отношений и государственного управления Университета Брауна.

Эта сумма была потрачена на операции как в Афганистане, так и в Пакистане. При этом в нее не вошли средства, которые правительство Соединенных Штатов обязано потратить на пожизненное обслуживание американских ветеранов этой войны, а также не включает будущие выплаты процентов по деньгам, взятым в долг для финансирования войны.

Конкретно на войну Пентагон потратил более $1 трлн. Еще $433 млрд пошли на увеличение базового бюджета министерства обороны США, $233 млрд – на помощь ветеранам войны, а еще $532 млрд – это проценты на заемные средства.

Инфографика: watson.brown.edu
Инфографика: watson.brown.edu

Кроме того, непосредственно в боевых действиях на территории Афганистана с 11 сентября 2001 года погибли 176 тыс. человек, сред них 46 тыс. – гражданские.

На все войны и военные действия, которые США вели после 11 сентября 2001 года, страна потратила более 6,4 трлн, в основном, за счет заемных средств.

Контекст:

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана", который на тот момент был при власти, выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека. 

Теги: США, Афганистан, война, деньги, приход талибов к власти в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фигурка огонь", "Самая красивая", "Слишком шикарная", "Принцесса". Дорофеева вышла в свет
"Фигурка – огонь", "Самая красивая", "Слишком шикарная", "Принцесса". Дорофеева вышла в свет
  ABBA заявила о воссоединении и выходе первого за 40 лет альбома, две песни из которого уже в сети
  ABBA заявила о воссоединении и выходе первого за 40 лет альбома, две песни из которого уже в сети
"Люблю вас". Андрей Шевченко показал семейный ужин с мамой и сестрой
"Люблю вас". Андрей Шевченко показал семейный ужин с мамой и сестрой
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка G
Дмитрий ГОРДОН
"Королева", "Красотка", "Великолепная". Сальма Хайек в купальнике сама себя поздравила с 55-летием
"Королева", "Красотка", "Великолепная". Сальма Хайек в купальнике сама себя поздравила с 55-летием
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
2 сентября: начало строительства Одессы, введение гривны, день рождения Киану Ривза и Сальмы Хайек
2 сентября: начало строительства Одессы, введение гривны, день рождения Киану Ривза и Сальмы Хайек
  Morgenshtern: Алкоголь и наркотики мешают мне творить. Они закрывают связь с космосом
  Morgenshtern: Алкоголь и наркотики мешают мне творить. Они закрывают связь с космосом G
Дмитрий ГОРДОН
"Не отвлекай, смотри, Галкин х...рней занимается". Муж Пугачевой показал, как развлекается на сибобе под ее песню
"Не отвлекай, смотри, Галкин х...рней занимается". Муж Пугачевой показал, как развлекается на сибобе под ее песню
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
  Новый судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал, есть ли у него фавориты на этом проекте
  Новый судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал, есть ли у него фавориты на этом проекте
2 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
2 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Обалдеть. И не страшно?" Асмус позировала на подоконнике высотки в опасной позе
"Обалдеть. И не страшно?" Асмус позировала на подоконнике высотки в опасной позе
1250 бриллиантов и 27 сапфиров. Организаторы конкурса "Мисс Украина" представили новую корону. Фото
1250 бриллиантов и 27 сапфиров. Организаторы конкурса "Мисс Украина" представили новую корону. Фото
  Семь рецептов смузи
  Семь рецептов смузи
Скончался создатель музыки для танца сиртаки 96-летний греческий композитор Микис Теодоракис
Скончался создатель музыки для танца сиртаки 96-летний греческий композитор Микис Теодоракис
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS