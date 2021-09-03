США потратили на войну в Афганистане $2,3 трлн – Университет Брауна

Эта сумма была потрачена на операции как в Афганистане, так и в Пакистане. При этом в нее не вошли средства, которые правительство Соединенных Штатов обязано потратить на пожизненное обслуживание американских ветеранов этой войны, а также не включает будущие выплаты процентов по деньгам, взятым в долг для финансирования войны.
Конкретно на войну Пентагон потратил более $1 трлн. Еще $433 млрд пошли на увеличение базового бюджета министерства обороны США, $233 млрд – на помощь ветеранам войны, а еще $532 млрд – это проценты на заемные средства.
Кроме того, непосредственно в боевых действиях на территории Афганистана с 11 сентября 2001 года погибли 176 тыс. человек, сред них 46 тыс. – гражданские.
На все войны и военные действия, которые США вели после 11 сентября 2001 года, страна потратила более 6,4 трлн, в основном, за счет заемных средств.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана", который на тот момент был при власти, выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.
В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.
"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.
30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека.