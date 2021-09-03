США не планируют помогать противникам "Талибана" в Афганистане – Пентагон

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск Фото: EPA

Журналист спросил у Кирби, не собирается ли Пентагон напрямую поддержать Северный альянс – объединение ряда полевых командиров северного Афганистана, выступающее против "Талибана". Тот ответил, что военная миссия Штатов в Афганистане завершена.

Когда журналист уточнила, будут ли Штаты наносить удары по ИГИЛ и "Аль-Каиде" в Афганистане, Кирби ответил, что США "продолжат наносить заграничные контртеррористические удары по мере необходимости для устранения угроз нашим интересам и родине".

"Но это совсем другое, чем сказать, что у нас есть военная, прочная военная миссия в Афганистане", – добавил он.