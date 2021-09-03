ГОРДОН
 
 
МИР

США не планируют помогать противникам "Талибана" в Афганистане – Пентагон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск
Фото: EPA

США не планируют оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против движения "Талибан". Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга, расшифровка которого опубликована 2 сентября на сайте ведомства.

Журналист спросил у Кирби, не собирается ли Пентагон напрямую поддержать Северный альянс – объединение ряда полевых командиров северного Афганистана, выступающее против "Талибана". Тот ответил, что военная миссия Штатов в Афганистане завершена.

Когда журналист уточнила, будут ли Штаты наносить удары по ИГИЛ и "Аль-Каиде" в Афганистане, Кирби ответил, что США "продолжат наносить заграничные контртеррористические удары по мере необходимости для устранения угроз нашим интересам и родине".

"Но это совсем другое, чем сказать, что у нас есть военная, прочная военная миссия в Афганистане", – добавил он.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

Министры внутренних дел стран ЕС 31 августа в своем заявлении пообещали увеличить поддержку международным гуманитарным организациям, а также третьим странам, которые принимают беженцев. Вместе с тем в заявлении подчеркивалось, что Евросоюз намерен принять меры по пресечению "незаконных миграционных потоков". В Европарламенте выразили разочарование этим решением.

Теги: США, Афганистан, Пентагон, Талибан, талибы, Джон Кирби, приход талибов к власти в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года G
Дмитрий ГОРДОН
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
Названы имена партнеров звездных участников шоу "Танцы со звездами". Фото
Названы имена партнеров звездных участников шоу "Танцы со звездами". Фото
"Такая сексуальная", "Ангел". Кардашян надела мокрое "голое" платье из прозрачной ткани
"Такая сексуальная", "Ангел". Кардашян надела мокрое "голое" платье из прозрачной ткани
"Кошачий взгляд", "Какое фото". Подкопаева снялась в платье с глубоким декольте
"Кошачий взгляд", "Какое фото". Подкопаева снялась в платье с глубоким декольте
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Сеть бурлит обсуждением продолжения скандала с писающей под елкой Волочковой
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Сеть бурлит обсуждением продолжения скандала с писающей под елкой Волочковой
"А ты любишь привлечь внимание", "У одежды нет гендера", "Ножки красивые". В сети обсуждают образ Melovin на светском мероприятии
"А ты любишь привлечь внимание", "У одежды нет гендера", "Ножки красивые". В сети обсуждают образ Melovin на светском мероприятии
"Очень горячо и очень секси". Миша Романова показала голую грудь
"Очень горячо и очень секси". Миша Романова показала голую грудь
"Не хочу миллион гостей и традиционного застолья". alyona alyona заговорила о свадьбе в Лас-Вегасе
"Не хочу миллион гостей и традиционного застолья". alyona alyona заговорила о свадьбе в Лас-Вегасе
  Питт снялся в рекламе, съездив на мотоцикле в магазин. Видео
  Питт снялся в рекламе, съездив на мотоцикле в магазин. Видео
"Какая красивая и счастливая пара". Alyosha позировала в объятиях мужа
"Какая красивая и счастливая пара". Alyosha позировала в объятиях мужа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка
Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка G
Дмитрий ГОРДОН
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS