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"Мы очень разочарованы". Глава Европарламента осудил страны ЕС за то, что они не принимают афганских беженцев

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Сассоли: Сильный и единый европейский голос на международной арене сейчас необходим как никогда
Сассоли: Сильный и единый европейский голос на международной арене сейчас необходим как никогда
Фото: EPA

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли выразил разочарование тем, что страны ЕС не хотят принимать беженцев из Афганистана. Заявление, которое он сделал 1 сентября на форуме по стратегической безопасности в Словении, опубликовано на сайте Европарламента.

"Мы были очень разочарованы выводами Совета внутренних дел. Мы видели, как страны, не входящие в Евросоюз, принимали афганцев, ищущих убежища, но мы не видели, чтобы хоть одно государство ЕС сделало то же самое", – заявил глава Европарламента.

Сассоли отметил, что страны ЕС "справедливо думали о тех, кто работал с нами, и об их семьях", но посетовал на то, что ни у кого из государств союза "не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь находится в опасности".

По мнению Сассоли, ЕС не может оставаться в стороне от проблемы беженцев. "Мы не можем делать вид, что афганский вопрос нас не касается, потому что мы участвовали в этой миссии и разделяли ее цели и задачи", – подчеркнул он. 

Политик отметил также, что "сильный и единый европейский голос на международной арене сейчас необходим как никогда". Европа, по его словам, должна "сделать так, чтобы ее голос был услышан... чтобы иметь возможность осуществлять действия по стабилизации, миростроительству и развитию вместе с нашими партнерами".

Контекст:

Министры внутренних дел стран ЕС 31 августа в своем заявлении пообещали увеличить поддержку третьим странам, которые принимают беженцев. Вместе с тем, в заявлении подчеркивалось, что Евросоюз намерен принять меры по пресечению "незаконных миграционных потоков"

В Совете ЕС высказали опасения, что из-за ситуации в Афганистане сообщество может столкнуться с масштабным миграционным кризисом, подобным тому, который случился в 2015 году, когда в Европу пытались попасть десятки тысяч беженцев из Сирии.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

Теги: Афганистан, Европарламент, беженцы, эвакуация, убежище, мигранты, Евросоюз, Давид-Мария Сассоли, границы, ЕС, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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