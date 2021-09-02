"Мы очень разочарованы". Глава Европарламента осудил страны ЕС за то, что они не принимают афганских беженцев

Сассоли: Сильный и единый европейский голос на международной арене сейчас необходим как никогда Фото: EPA

"Мы были очень разочарованы выводами Совета внутренних дел. Мы видели, как страны, не входящие в Евросоюз, принимали афганцев, ищущих убежища, но мы не видели, чтобы хоть одно государство ЕС сделало то же самое", – заявил глава Европарламента.

Сассоли отметил, что страны ЕС "справедливо думали о тех, кто работал с нами, и об их семьях", но посетовал на то, что ни у кого из государств союза "не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь находится в опасности".

По мнению Сассоли, ЕС не может оставаться в стороне от проблемы беженцев. "Мы не можем делать вид, что афганский вопрос нас не касается, потому что мы участвовали в этой миссии и разделяли ее цели и задачи", – подчеркнул он.

Политик отметил также, что "сильный и единый европейский голос на международной арене сейчас необходим как никогда". Европа, по его словам, должна "сделать так, чтобы ее голос был услышан... чтобы иметь возможность осуществлять действия по стабилизации, миростроительству и развитию вместе с нашими партнерами".