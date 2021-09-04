"Разочарованы, злы и чувствуют себя преданными". Талибы недовольны, что США вывели из строя технику в Кабуле

Во время эвакуации США демилитаризовали большинство техники в аэропорту Кабула Фото: EPA

По словам репортера, талибы чувствуют злость и негодование из-за того, в каком состоянии находится техника. Она фактически непригодна к использованию.

"Они разочарованы, они злы, они чувствуют себя преданными, потому что все оборудование сломано и не подлежит ремонту. Они сказали, что ожидали, что американцы оставят такие геликоптеры для использования", – подчеркнула журналистка.

Корреспондентка поинтересовалась у талибов, почему, по их мнению, американцы должны были оставить все в рабочем состоянии. Те ответили, что считают эту технику своим национальным достоянием и она бы им пригодилась.

В США заявляли, что перед выводом военных они демилитаризовали технику. В частности, американские военные вывели из строя 73 самолета и вертолета, которые остались в аэропорту Кабула, 27 бронированных внедорожников Humvee и 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой.