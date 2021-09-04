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"Разочарованы, злы и чувствуют себя преданными". Талибы недовольны, что США вывели из строя технику в Кабуле

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Во время эвакуации США демилитаризовали большинство техники в аэропорту Кабула
Во время эвакуации США демилитаризовали большинство техники в аэропорту Кабула
Фото: EPA

Большая часть техники, которая осталась в аэропорту Кабула, выведена из строя, хотя талибы ожидали, что американцы оставят ее в целости. Об этом сообщил 1 сентября канал Al Jazeera.

По словам репортера, талибы чувствуют злость и негодование из-за того, в каком состоянии находится техника. Она фактически непригодна к использованию.

"Они разочарованы, они злы, они чувствуют себя преданными, потому что все оборудование сломано и не подлежит ремонту. Они сказали, что ожидали, что американцы оставят такие геликоптеры для использования", – подчеркнула журналистка.

Корреспондентка поинтересовалась у талибов, почему, по их мнению, американцы должны были оставить все в рабочем состоянии. Те ответили, что считают эту технику своим национальным достоянием и она бы им пригодилась.

В США заявляли, что перед выводом военных они демилитаризовали технику. В частности, американские военные вывели из строя 73 самолета и вертолета, которые остались в аэропорту Кабула, 27 бронированных внедорожников Humvee и 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

Теги: США, Афганистан, военная техника, Талибан, талибы, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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