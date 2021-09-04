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В Кабуле устроили беспорядочную стрельбу в воздух. Погибли как минимум 17 человек

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Праздничную стрельбу устроили после захвата провинции Панджшер
Праздничную стрельбу устроили после захвата провинции Панджшер
Фото: ЕРА

В результате беспорядочной стрельбы ночью в Кабуле погибли как минимум 17 человек, еще 41 получил ранения. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera 4 сентября со ссылкой на источники в больницах.

В больнице экстренной помощи в Кабуле рассказали TOLOnews о двух умерших после 21.00 по местному времени в пятницу, 3 сентября. У всех обнаружили пулевые ранения.

Источники Reuters в движении "Талибан" заявили, что праздничную стрельбу в Кабуле устроили после захвата провинции Афганистана Панджшер.

Пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид написал в Twitter, что боевики не имеют права тратить боеприпасы, так как это вредит гражданскому населению.


Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

22 августа "Талибан" сообщил об окружении провинции Панджшер и дал силам сопротивления четыре часа, чтобы сдаться. Этого не произошло. На тот момент Панджшер уже была единственной не подконтрольной талибам провинцией из 34.

3 сентября талибы заявили о захвате Панджшера. Один из лидеров сопротивления талибам, бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявлял, что он находится в сопротивляющейся провинции, в которой "еще идут ожесточенные бои".

Теги: Афганистан, стрельба, захват, боевики, боеприпасы, Талибан, талибы, Кабул, больницы, ранение, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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