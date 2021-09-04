В Кабуле устроили беспорядочную стрельбу в воздух. Погибли как минимум 17 человек

В больнице экстренной помощи в Кабуле рассказали TOLOnews о двух умерших после 21.00 по местному времени в пятницу, 3 сентября. У всех обнаружили пулевые ранения.

EMERGENCY NGO's Kabul hospital says it "admitted 3 patients, treated 7 outpatients, and received 2 people dead on arrival" after 9pm Friday. All had bullet wounds, say staff. A presumed cause is citywide shooting in the air on Friday evening. pic.twitter.com/zzBv3nfy9b — TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021

Источники Reuters в движении "Талибан" заявили, что праздничную стрельбу в Кабуле устроили после захвата провинции Афганистана Панджшер.

Пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид написал в Twitter, что боевики не имеют права тратить боеприпасы, так как это вредит гражданскому населению.



