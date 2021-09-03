Талибы заявили о захвате последней провинции Афганистана. Силы сопротивления опровергают эту информацию

Информация талибов пока не подтверждена Фото: ЕРА

Один из собеседников агентства объяснил, что "возмутители спокойствия были побеждены" и власть в провинции захвачена талибами.

Российский журналист Александр Коц сообщил в Telegram, что в Кабуле уже салютуют захвату "Талибаном" Панджшера.

Один из лидеров сопротивления талибам, бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил телеканалу TOLOnews, что он находится в сопротивляющейся провинции, в которой "еще идут ожесточенные бои". Твит об этом размещен в 19.55.