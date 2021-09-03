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370 афганцев попросили статус беженца в Украине

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После прихода талибов к власти афганцы массово бегут из страны
После прихода талибов к власти афганцы массово бегут из страны
Фото: EPA

В Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратилось 370 граждан Афганистана. Об этом сообщили в ГМС в ответ на запрос "Радіо Свобода".

"Сейчас в территориальные органы ГМС обратились 370 граждан Афганистана, которые прибыли эвакуационными рейсами, с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите", – говорится в сообщении.

В ГМС отметили, что, согласно закону, лица, обратившиеся за защитой в Украине, имеют право на проживание у родственников или в гостинице, аренду жилого помещения или пользование жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан (украинцев и афганцев).

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации.

"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов предоставить безопасность людям, желающим покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

Теги: Украина, Афганистан, беженцы, Талибан, талибы, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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