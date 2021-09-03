370 афганцев попросили статус беженца в Украине

После прихода талибов к власти афганцы массово бегут из страны Фото: EPA

"Сейчас в территориальные органы ГМС обратились 370 граждан Афганистана, которые прибыли эвакуационными рейсами, с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите", – говорится в сообщении.

В ГМС отметили, что, согласно закону, лица, обратившиеся за защитой в Украине, имеют право на проживание у родственников или в гостинице, аренду жилого помещения или пользование жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев.