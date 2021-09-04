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Власти США не исключают, что около 100 эвакуированных афганцев связаны с талибами или террористами – СМИ

США помогли эвакуировать из Афганистана около 100 тыс. афганцев
США помогли эвакуировать из Афганистана около 100 тыс. афганцев
Фото: ЕРА

Около 100 афганцев, которых Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана, взятого под контроль движением "Талибан", проверяются на связи с талибами и террористическими организациями. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил 3 сентября NBC News.

Собеседники телеканала рассказали, что из 30 тыс. человек, которых эвакуировали из Афганистана, дополнительные проверки понадобились в отношении 10 тыс.

Двое из "подозрительных" 100 человек "вызвали достаточную озабоченность для дополнительного изучения". Этих двух отправят в Косово, где продолжатся их проверки.

Источники NBC News рассказали, что американские власти проверяют у эвакуированных из Афганистана личную информацию: имя, биографию, номер телефона. Если что-то вызвало беспокойство, человеку присваивают "красную метку".

По данным телеканала, в США федеральные чиновники проявляют "чрезмерную осторожность" при проверках. Эвакуируемых начинали проверять еще когда они ожидали вылета из Кабула, а также по пути в США в транзитных странах – например, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Италии, Испании, Германии.

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека. 

Теги: США, Афганистан, террористы, эвакуация, Косово, Талибан, талибы, безопасность, биография, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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