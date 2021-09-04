Власти США не исключают, что около 100 эвакуированных афганцев связаны с талибами или террористами – СМИ

Собеседники телеканала рассказали, что из 30 тыс. человек, которых эвакуировали из Афганистана, дополнительные проверки понадобились в отношении 10 тыс.

Двое из "подозрительных" 100 человек "вызвали достаточную озабоченность для дополнительного изучения". Этих двух отправят в Косово, где продолжатся их проверки.

Источники NBC News рассказали, что американские власти проверяют у эвакуированных из Афганистана личную информацию: имя, биографию, номер телефона. Если что-то вызвало беспокойство, человеку присваивают "красную метку".

По данным телеканала, в США федеральные чиновники проявляют "чрезмерную осторожность" при проверках. Эвакуируемых начинали проверять еще когда они ожидали вылета из Кабула, а также по пути в США в транзитных странах – например, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Италии, Испании, Германии.