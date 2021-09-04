Блинкен анонсировал виртуальную встречу министров G20 по Афганистану

Блинкен (на фото) отметил, что он возглавит встречу министров G20 вместе с главой МИД ФРГ Маасом Фото: EPA

Блинкен отметил, что он возглавит встречу министров стран G20 вместе с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Госсекретарь США подчеркнул, что его ведомство находится в "постоянном контакте" с американскими гражданами, которые все еще находятся в Афганистане и хотят уехать.

"Мы продолжаем поддерживать каналы связи с "Талибаном" по важным для нас вопросам, начиная с обязательства позволить людям покинуть Афганистан, если они захотят это сделать", – резюмировал Блинкен.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.