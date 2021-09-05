Столтенберг заявил, что Россия и Китай должны вместе с другими странами противодействовать террористам в Афганистане

Столтенберг заявил, что НАТО извлечет уроки из ситуации в Афганистане Фото: EPA

По его словам, все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать, чтобы предотвратить превращение Афганистана в место, где террористические группировки могут свободно действовать и "готовить, организовывать, планировать, финансировать атаки на другие страны",

Столтенберг также заявил, что НАТО извлечет уроки из событий в Афганистане, когда в кратчайшие сроки после вывода иностранных войск страну взяли под контроль талибы. По его словам, афганские военные могли более эффективно противостоять "Талибану", учитывая объем средств, которые союзники потратили на их подготовку.