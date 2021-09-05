Путин считает, что нужно ввести "Талибан" в "семью цивилизованных народов"

По его словам, Россия "не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, и если это произойдет, тогда не с кем будет разговаривать".

"А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять, задавать какие-то вопросы и если не требовать, то ставить вопрос о том, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила", – сказал Путин.

По его словам, "в случае дезинтеграции не с кем будет разговаривать" и ситуация будет угрожать безопасности РФ и других стран.

"Талибан" считается в России террористической организацией и запрещен в этой стране.