Генсек ООН призвал мировое сообщество объединиться для помощи афганскому народу

Гутерриш: ООН солидарна с народом Афганистана и взяла на себя обязательство продолжать помогать ему Фото: EPA

В своем видеообращении он сказал, что Афганистан сталкивается с надвигающейся гуманитарной катастрофой.

"Нам нужно, чтобы международное сообщество сплотилось и поддержало афганский народ. Вот почему я созываю министерскую конференцию на высоком уровне в Женеве, чтобы выступить за увеличение ресурсов для продолжения спасающих жизни гуманитарных операций. Мы также призываем к полному и беспрепятственному гуманитарному доступу, чтобы афганцы продолжали получать основные услуги, в которых они нуждаются. ООН солидарна с народом Афганистана и взяла на себя обязательство продолжать помогать ему", – заявил генсек ООН.

В посте он уточнил, что созывает конференцию на 13 сентября.