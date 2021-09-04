Посол Германии: НАТО всегда сложно принимать новые страны, где есть военные конфликты

"Вы знаете, что НАТО – это 30 стран-членов. Получить консенсус непросто. Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом: есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО – принимать новые страны, где есть такие конфликты", – сказала Фельдгузен.

В то же время, по ее словам, уже сегодня Украина имеет инструменты, чтобы идти дальше.

"Это годовые национальные программы под эгидой комиссии Украина – НАТО, которые каждый год имплементируются Украиной. К тому же, уже почти два года Украина имеет статус партнера расширенных возможностей Альянса, где вы еще совсем не использовали имеющиеся возможности. И там есть не только военные реформы, но и судебная и антикоррупционная", – сказала она.

Фельдгузен заявила, что очень хотела бы, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году.