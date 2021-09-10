"Самое страшное, что может быть". Зеленский не исключает полномасштабной войны с Россией

"Считаю, [полномасштабная война] может быть. Так и есть. Мне кажется, что 2014 год был шагом вперед в этом вопросе со стороны России и потом, слава богу, благодаря украинцам – шагом назад, их остановили", – отметил он.
Зеленский не согласен с тем, что эскалация между Украиной и Россией может начаться из-за желания Украины вступить в НАТО. Он напомнил, что в 2014 году Украина такого желания не декларировала, но Россия все равно начала войну.
"Считаю, что это (полномасштабная война. – "ГОРДОН") будет самая большая ошибка Российской Федерации. Считаю, что после этого никогда не будет существовать [добро]соседства России, Украины, Беларуси, если будет мощная эскалация со стороны России. Почему Беларуси? Потому что мы понимаем, что там на территории есть присутствие России. Я считаю, что мир уже изменился, поэтому это самое страшное, что может быть. Это самое страшное, что я как человек, как гражданин, как украинец могу себе представить. Но, к сожалению, такая возможность есть", – заявил Зеленский.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась, увеличилось количество обстрелов боевиков и жертв со стороны Украины. Россия активно перебрасывала военную технику в Крым через Керченский мост и наращивала войска вблизи границы с Украиной.