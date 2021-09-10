Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной

"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент [РФ Владимир Путин], написал специальную статью", – сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, комментарии президента Владимира Зеленского о возможности полноценной войны Украины с Россией "не заслуживают какого-то внимания".