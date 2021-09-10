Маркарова: США подтвердили, что будут активно помогать Украине противостоять российской агрессии. И эта помощь будет расширяться

"Мы на пять лет определили принципы, на которых базируется наше сотрудничество в сфере обороны. [Соглашение] фиксирует четкое подтверждение поддержки США в развитии нашей военно-оборонной способности. Подтверждение всех общих приоритетов, которые у нас есть, – борьба за демократические ценности, наши евроатлантические стремления. Мы одинаково смотрим на вопросы, касающиеся безопасности, обороны Украины и региона", – подчеркнула посол.
По ее словам, подписанное соглашение можно считать базовым по ряду направлений сотрудничества двух стран.
"Второе – США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с самого начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что [помощь] будет расширяться. Третье – углубление сотрудничества в Черноморском регионе, в развитии оборонной способности на суше, в море и воздухе. А также в секторе кибербезопасности. Это рамочное соглашение является базой по каждому из этих приоритетов, на которой мы можем вести с нашими коллегами разговоры", – резюмировала Маркарова.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с рабочим визитом в ночь на 31 августа. Он встретился с президентом США Джо Байденом на следующий день.
По итогам встречи США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США заявило о намерении оказать финансовую поддержку для проведения реформ в 2021 году.
В рамках визита Зеленского был также подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
Как отметили в Минобороны Украины, данное соглашение предполагает, в частности, подтверждение непоколебимой поддержки министерством обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины, а также "подтверждение постоянной поддержки минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении Украины ко вступлению в НАТО".