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Маркарова: США подтвердили, что будут активно помогать Украине противостоять российской агрессии. И эта помощь будет расширяться

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Маркарова: Мы на пять лет определили принципы, на которых базируется наше сотрудничество в сфере обороны
Маркарова: Мы на пять лет определили принципы, на которых базируется наше сотрудничество в сфере обороны
Фото: Oksana Markarova / Facebook

Подписав рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, США подтвердили, что будут активно помогать Украине противостоять российской агрессии. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью Общественному заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

"Мы на пять лет определили принципы, на которых базируется наше сотрудничество в сфере обороны. [Соглашение] фиксирует четкое подтверждение поддержки США в развитии нашей военно-оборонной способности. Подтверждение всех общих приоритетов, которые у нас есть, – борьба за демократические ценности, наши евроатлантические стремления. Мы одинаково смотрим на вопросы, касающиеся безопасности, обороны Украины и региона", – подчеркнула посол.

По ее словам, подписанное соглашение можно считать базовым по ряду направлений сотрудничества двух стран.

"Второе – США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с самого начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что [помощь] будет расширяться. Третье – углубление сотрудничества в Черноморском регионе, в развитии оборонной способности на суше, в море и воздухе. А также в секторе кибербезопасности. Это рамочное соглашение является базой по каждому из этих приоритетов, на которой мы можем вести с нашими коллегами разговоры", – резюмировала Маркарова.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с рабочим визитом в ночь на 31 августа. Он встретился с президентом США Джо Байденом на следующий день.

По итогам встречи США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США заявило о намерении оказать финансовую поддержку для проведения реформ в 2021 году.

В рамках визита Зеленского был также подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Как отметили в Минобороны Украины, данное соглашение предполагает, в частности, подтверждение непоколебимой поддержки министерством обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины, а также "подтверждение постоянной поддержки минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении Украины ко вступлению в НАТО".

Теги: Россия, США, Украина, безопасность, Оксана Маркарова, соглашение, сотрудничество
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