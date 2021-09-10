Маркарова: США подтвердили, что будут активно помогать Украине противостоять российской агрессии. И эта помощь будет расширяться

Маркарова: Мы на пять лет определили принципы, на которых базируется наше сотрудничество в сфере обороны Фото: Oksana Markarova / Facebook

"Мы на пять лет определили принципы, на которых базируется наше сотрудничество в сфере обороны. [Соглашение] фиксирует четкое подтверждение поддержки США в развитии нашей военно-оборонной способности. Подтверждение всех общих приоритетов, которые у нас есть, – борьба за демократические ценности, наши евроатлантические стремления. Мы одинаково смотрим на вопросы, касающиеся безопасности, обороны Украины и региона", – подчеркнула посол.

По ее словам, подписанное соглашение можно считать базовым по ряду направлений сотрудничества двух стран.

"Второе – США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с самого начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что [помощь] будет расширяться. Третье – углубление сотрудничества в Черноморском регионе, в развитии оборонной способности на суше, в море и воздухе. А также в секторе кибербезопасности. Это рамочное соглашение является базой по каждому из этих приоритетов, на которой мы можем вести с нашими коллегами разговоры", – резюмировала Маркарова.