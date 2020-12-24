Кулеба заявил, что ветирование Трампом оборонного бюджета не скажется на поддержке Украины

В следующем году поддержка США Украины не просто сохранится, а усилится. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ветирование президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2021 год, одной из статей которого является помощь Украине на сумму $250 млн.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" высказал мнение, что ветирование оборонного бюджета США не лишит Украину военной поддержки в 2021 году.

"Оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украины на сумму $250 млн, это стопроцентная правда. Но утверждать, что "Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины", – это создает ошибочное впечатление у людей. Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет. Бюджет заветирован абсолютно по другим причинам", – сказал Кулеба.

По его мнению, после того, как вето будет преодолено или ситуация решится любым другим способом, суммы поддержки Украины останутся.

"Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка США Украины не просто сохранится, а усилится. И мы будем над этим настойчиво работать", – добавил глава украинского МИД.

Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета страны на 2021 год 8 декабря, Сенат – 11 декабря. "Голос Америки" отметил, что закон пользовался "решительной поддержкой" в обеих палатах Конгресса США.

23 декабря Трамп ветировал оборонный бюджет.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что решение президента ставит под удар "национальные ценности" Америки, она прогнозирует, что вето будет преодолено путем голосования в Конгрессе уже на следующей неделе.

Закон об американских военных расходах определяет приоритеты Пентагона на год (в том числе расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны), напомнила "Русская служба BBC". В бюджете на 2021 год на эти целы было предусмотрено $740 млрд. В документе заложены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.