Палата представителей проголосовала за проект оборонного бюджета, преодолев вето Трампа

Проект оборонного бюджета США на 2021 год предусматривает $250 млн военной помощи Украине и ужесточение санкций против газотранспортного проекта "Северный поток – 2". 23 декабря его ветировал президент США Дональд Трамп.

Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента Дональда Трампа, проголосовав за закон об оборонном бюджете страны на 2021 год. Об этом сообщается на сайте Палаты представителей.

"За" проголосовало 322 конгрессмена (более 2/3 общего количества голосов), "против" – 87.

Чтобы преодолеть вето, более 2/3 голосов документ должен получить и в Сенате.

Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета страны на 2021 год 8 декабря, Сенат – 11 декабря. "Голос Америки" отметил, что закон пользовался "решительной поддержкой" в обеих палатах Конгресса США.

23 декабря Трамп ветировал оборонный бюджет. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что решение президента ставит под удар "национальные ценности" Америки, она прогнозирует, что вето будет преодолено путем голосования в Конгрессе уже на следующей неделе.

Закон об американских военных расходах определяет приоритеты Пентагона на год (в том числе расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны). В бюджете на 2021 год на эти цели было предусмотрено $740 млрд. В документе заложены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.