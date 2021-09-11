Командующий Объединенными силами ВСУ ответил, есть ли угроза широкомасштабного наступления РФ

Он отметил, что в военной терминологии есть разные степени уровня угроз, в частности – "вероятные угрозы". Когда же уровень угрозы увеличивается, она перерастает в непосредственную угрозу, отметил Наев.

"Вероятность угрозы широкомасштабного наступления ВС РФ есть с 2014 года. Соответственно, мы готовимся и отрабатываем планы – это обычная военная практика и это делают во всех странах мира те, кто осведомлен, как это делать", – подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.

10 сентября во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии президент Владимир Зеленский заявил, что допускает вероятность полномасштабной войны Украины с Россией. Он добавил, что это было бы "самой большой ошибкой" РФ. В Кремле назвали "апокалиптическими" заявления Зеленского о войне с РФ.