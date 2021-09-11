Боевики на Донбассе убили украинского военного, ранили еще троих – штаб ООС

Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

Оккупанты обстреляли вчера Попасную, Широкино, Водяное, сегодня вели огонь по украинским позициям в районе Новогнатовки. Два дня подряд они ведут обстрелы в районе населенного пункта Золотое-4, говорится в сводке.

Боевики применяли минометы, гранатометы, артиллерию.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести", – сообщили в штабе. Там подчеркнули, что украинские военные открывали ответный огонь.

9 сентября ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.