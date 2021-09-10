Глава ВСК Рады по делу вагнеровцев: Специальное мероприятие не отменялось, но было отсрочено

Об этом заявила глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на брифинге 10 сентября, рассказывая об итогах работы комиссии, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В соответствии с информацией, специальное мероприятие не отменяли. Решение об отсрочке было принято на уровне непосредственно спецслужб, поскольку была получена информация, что ситуация становится неконтролируемой с украинской стороны. И чтобы оценить риски и проработать подробнее, чтобы увеличить шанс на успешность такого специального мероприятия, было принято решение об отсрочке", – сказала нардеп.

Безуглая на брифинге также рассказала, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато специальное мероприятие.

Она подчеркнула, что такую операцию не мог санкционировать пятый президент Петр Порошенко, так как она началась в июле 2020 года.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское специальное мероприятие, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказал, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.