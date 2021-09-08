Разведка США знала о спецоперации с вагнеровцами и могла оказывать поддержку – CNN

Операция под руководством Украины получила американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как задержать наемников.

Высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что такие утверждения неправдивы. Он указал, что разведка США знала об операции, но отрицал какую-либо причастность. Чиновник предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой переложить вину за провал украинской операции с высоким риском.

Украинские разведчики рассказали телеканалу, как вели подготовку к спецоперации. Сначала они выдавали себя за представителей российской частной военной компании, которые искали наемников. Они предлагали работу в сфере безопасности по цене, которая была выше рыночной – $5 тыс. в месяц. Задачей наемников была охранять нефтяные объекты Венесуэлы, сообщил один из участников операции.

Сотни российских наемников откликнулись на такое предложение, это предоставило украинским разведчикам беспрецедентную возможность выявлять людей, которых подозревают в военных преступлениях на Донбассе, отметил собеседник.

Представители украинских спецслужб звонили заинтересованным в работе наемникам и проверяли их боевой опыт. Они документы, военные удостоверения и доказательства того, где они воевали. Разведчикам удалось получить удостоверения личности, а также фотографии и видео с мест боевых действий, в том числе с Донбасса и других мест.

На одном из видео, которые передали CNN бывшие сотрудники военной разведки, члены группы боевиков на востоке Украины держат обломки военного самолета, который, по словам источников, только что был сбит. Как минимум двое присутствовали при запуске ракеты, которая сбила самолет рейса МН17 в июле 2014 года в Донецкой области. Четверо других были членами группы, которая сбила украинский военный самолет и убила не менее 70 человек, сказал источник телеканала.

В итоге украинские специалисты выбрали 28 россиян, предположительно участвовавших в вооруженном конфликте на Донбассе и еще пятерых без каких-либо связей.