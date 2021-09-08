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Разведка США знала о спецоперации с вагнеровцами и могла оказывать поддержку – CNN

Украинские разведчики выбрали 28 россиян, предположительно участвовавших в боевых действиях на Донбассе
Украинские разведчики выбрали 28 россиян, предположительно участвовавших в боевых действиях на Донбассе
Фото: golosameriki.com

Соединенные Штаты знали и могли оказать поддержку спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнера". Об этом сообщил 7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки.

Операция под руководством Украины получила американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как задержать наемников.

Высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что такие утверждения неправдивы. Он указал, что разведка США знала об операции, но отрицал какую-либо причастность. Чиновник предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой переложить вину за провал украинской операции с высоким риском.

Украинские разведчики рассказали телеканалу, как вели подготовку к спецоперации. Сначала они выдавали себя за представителей российской частной военной компании, которые искали наемников. Они предлагали работу в сфере безопасности по цене, которая была выше рыночной – $5 тыс. в месяц. Задачей наемников была охранять нефтяные объекты Венесуэлы, сообщил один из участников операции.

Сотни российских наемников откликнулись на такое предложение, это предоставило украинским разведчикам беспрецедентную возможность выявлять людей, которых подозревают в военных преступлениях на Донбассе, отметил собеседник.

Представители украинских спецслужб звонили заинтересованным в работе наемникам и проверяли их боевой опыт. Они документы, военные удостоверения и доказательства того, где они воевали. Разведчикам удалось получить удостоверения личности, а также фотографии и видео с мест боевых действий, в том числе с Донбасса и других мест.

На одном из видео, которые передали CNN бывшие сотрудники военной разведки, члены группы боевиков на востоке Украины  держат обломки военного самолета, который, по словам источников, только что был сбит. Как минимум двое присутствовали при запуске ракеты, которая сбила самолет рейса МН17 в июле 2014 года в Донецкой области. Четверо других были членами группы, которая сбила украинский военный самолет и убила не менее 70 человек, сказал источник телеканала. 

В итоге украинские специалисты выбрали 28 россиян, предположительно участвовавших в вооруженном конфликте на Донбассе и еще пятерых без каких-либо связей.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

Теги: США, разведка, Вагнер, задержание, спецоперация, ЧВК
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