Грозев сказал, что угроза выхода фильма Bellingcat о вагнеровцах заставила власти Украины делать "очень смелые вещи"

Грозев об украинском правительстве: Они сделали очень смелые вещи, чтобы доказать, что они не являются "плохими парнями" Фото: ЕРА

Такое впечатление сложилось у журналиста Bellingcat Христо Грозева в ходе работы над расследованием, об этом сам он рассказал в ходе конференции Mezhyhirya Festival 5 сентября. Трансляция конференции велась в Facebook.

По словам Грозева, украинские власти не дают ответов на запросы журналистов Bellingcat по этому делу уже в течение шести месяцев.

"Мы не получили ответов от них. Но у нас есть надежда, мы еще ждем. [...] Буду откровенным. Мне кажется, что угроза выхода этого фильма заставила правительство делать что-то положительное. Они сделали очень смелые вещи, чтобы доказать, что они не являются "плохими парнями". Давайте дадим им еще три месяца, пусть сделают еще что-то хорошее за это время", – отметил он.

Грозев также сказал, что Bellingcat работает над тремя материалами об операции украинских спецслужб по задержанию вагнеровцев в Беларуси. Речь идет о двухчасовом документальном фильме, который может претендовать на "Оскар", документальном фильме новостного формата и текстовом варианте расследования. Последние два могут быть обнародованы в сентябре, сообщил Грозев.

По его словам, расследователи имеют достаточное количество данных, подтверждающих факт спецоперации, но не нашли ответа на вопрос, по какой причине она была отменена.