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Грозев сказал, что угроза выхода фильма Bellingcat о вагнеровцах заставила власти Украины делать "очень смелые вещи"

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Грозев об украинском правительстве: Они сделали очень смелые вещи, чтобы доказать, что они не являются "плохими парнями"
Грозев об украинском правительстве: Они сделали очень смелые вещи, чтобы доказать, что они не являются "плохими парнями"
Фото: ЕРА

Угроза выхода фильма-расследования Bellingcat об операции украинских спецслужб по задержанию вагнеровцев в Беларуси заставила власти Украины совершать смелые и положительные поступки.

Такое впечатление сложилось у журналиста Bellingcat Христо Грозева в ходе работы над расследованием, об этом сам он рассказал в ходе конференции Mezhyhirya Festival 5 сентября. Трансляция конференции велась в Facebook.

По словам Грозева, украинские власти не дают ответов на запросы журналистов Bellingcat по этому делу уже в течение шести месяцев.

"Мы не получили ответов от них. Но у нас есть надежда, мы еще ждем. [...] Буду откровенным. Мне кажется, что угроза выхода этого фильма заставила правительство делать что-то положительное. Они сделали очень смелые вещи, чтобы доказать, что они не являются "плохими парнями". Давайте дадим им еще три месяца, пусть сделают еще что-то хорошее за это время", – отметил он.

Грозев также сказал, что Bellingcat работает над тремя материалами об операции украинских спецслужб по задержанию вагнеровцев в Беларуси. Речь идет о двухчасовом документальном фильме, который может претендовать на "Оскар", документальном фильме новостного формата и текстовом варианте расследования. Последние два могут быть обнародованы в сентябре, сообщил Грозев.

По его словам, расследователи имеют достаточное количество данных, подтверждающих факт спецоперации, но не нашли ответа на вопрос, по какой причине она была отменена.

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

Выход расследования Bellingcat о вагнеровцах переносили несколько раз6 марта издание ZN.UA сообщило, что Офис президента Украины пытался договориться с MI6 о невыходе расследования. По данным журналистов, на встрече в Киеве с представителями британской разведки присутствовали начальник ГУР Кирилл Буданов и замглавы Офиса президента Роман Машовец.

Шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов, который помогал проекту Bellingcat проводить расследование по делу наемников ЧВК "Вагнер", заявил в начале августа, что выход расследования затягивается, так как журналисты хотят, чтобы в материале была позиция президента Украины и его офиса.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, фильм, наемники, расследование, Владимир Зеленский, спецслужбы, Вагнер, спецоперация, власть, Христо Грозев
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