Убийство Хангошвили является ключевым в отношениях Германии и России – расследователь Bellingcat Грозев

Именно потому, что из Кремля исходит "цель мотивов" убийства, дело в отношениях Германии и России является ключевым, считает он.

Расследователь объяснил, что немецкие власти отложили решение по делу Хангошвили в связи с тем, что были найдены новые материалы. В частности, Грозев упомянул фотоальбом Соколова-Красикова.

Речь идет о доказательствах того, что обвиняемый в убийстве чеченского командира 55-летний Вадим Соколов и Вадим Красиков, который может быть связан российскими спецслужбами – одна и та же личность. Часть доказательств этого собрали в Харькове украинские правоохранители.

Грозев считает, что расследование убийства Хангошвили приведет немецких следователей к выводу о "присутствии в деле российских спецслужб".