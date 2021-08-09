Убийство Хангошвили является ключевым в отношениях Германии и России – расследователь Bellingcat Грозев

Именно потому, что из Кремля исходит "цель мотивов" убийства, дело в отношениях Германии и России является ключевым, считает он.
Расследователь объяснил, что немецкие власти отложили решение по делу Хангошвили в связи с тем, что были найдены новые материалы. В частности, Грозев упомянул фотоальбом Соколова-Красикова.
Речь идет о доказательствах того, что обвиняемый в убийстве чеченского командира 55-летний Вадим Соколов и Вадим Красиков, который может быть связан российскими спецслужбами – одна и та же личность. Часть доказательств этого собрали в Харькове украинские правоохранители.
Грозев считает, что расследование убийства Хангошвили приведет немецких следователей к выводу о "присутствии в деле российских спецслужб".
Дело об убийстве Хангошвили с 7 октября 2020 года рассматривает Высший земельный суд в Берлине.
23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские.
В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.
Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – "кровавый боевик", якобы причастный ко взрывам в московском метро.
Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.