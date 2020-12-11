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Жена Саакашвили стала свидетелем в деле об убийстве в Германии чеченского полевого командира Хангошвили

По данным немецкого следствия, в августе 2019 года жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс должна была встретиться с бывшим чеченским полевым командиром Зелимханом Хангошвили, и в тот день его убили.

Рулофс отказалась приезжать в Берлин на дачу показаний
Рулофс отказалась приезжать в Берлин на дачу показаний
Фото: ЕРА

Одним из "важных свидетелей" по делу об убийстве в Германии чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили является жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс.

Об этом в Берлине на судебном процессе рассказали представители следствия, сообщила 9 декабря "Німецька хвиля".

Рулофс в день убийства – 23 августа 2019 года – находилась в Берлине, Хангошвили планировал с ней встретиться.

Немецкие следователи опросили жену Саакашвили по телефону, потому что приезжать в Берлин для дачи показаний она отказалась. Телефонный допрос представители следствия назвали "достаточно длительным", но его подробности в зале суда не озвучили.

"Німецька хвиля" отмечает, что в суде не назвали и вероятную причину встречи бывшей первой леди Грузии с бывшим чеченским полевым командиром.

Телерадиоканал отмечает, что по делу об убийстве Хангошвили отозвалось "крайне мало" людей, которые могут помочь следствию.

Дело об убийстве Хангошвили с 7 октября рассматривает Высший земельный суд в Берлине.

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что задержанный – Вадим Соколов (Красиков) и он связан со спецподразделением ФСБ.

В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – "кровавый боевик", якобы причастный к взрывам в московском метро.

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.

Теги: Германия, убийство, Михаил Саакашвили, Берлин, допрос, свидетели, следователь, Сандра Рулофс, встреча, Зелимхан Хангошвили, жена
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