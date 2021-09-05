Bellingcat работает над тремя три материалами о спецоперации по задержанию вагнеровцев, два из них скоро выйдут – Грозев

Грозев: Есть три продукта, над которыми мы работаем. Первый – это двухчасовый документальный фильм с классными голливудскими режиссерами. Я уверен, что он будет номинирован на "Оскар" Фото: promoteukraine.org

Об этом в ходе конференции Mezhyhirya Festival рассказал 5 сентября журналист Bellingcat Христо Грозев, трансляция мероприятия велась в Facebook.

"Есть три продукта, над которыми мы работаем. Первый – это документальный фильм. Это двухчасовый фильм голливудского плана, с классными голливудскими режиссерами, которые имеют кучу наград. Это долгосрочный проект. И мы не так можем повлиять на длительность подготовки. И он точно получит какие-то награды, я уверен, что мы получим номинацию на премию "Оскар" за лучшую документалистику. И это будет в следующем году. Нужно подождать", – сообщил он.

Грозев сказал, что это будет масштабный фильм, но "не что-то из новостного цикла".

"По сути, это будет – задним числом – осмотр того, как все произошло и какие повлекло метапоследствия. То есть перспективный взгляд. Фильм будет интересным, но не новостным", – пояснил расследователь.

Еще один продукт, по его словам, – тоже документальный фильм, но не более короткий.

"Мы хотели сделать более короткую документалку для новостей. Оказалось, что CNN уже работает подобной вещью. Мы решили, что лучше поможем им. Они планировали выпустить ее где-то в районе визита Владимира Зеленского в Вашингтон, а мы хотели одновременно с ними опубликовать нашу текстовую версию расследования. Но из-за событий в Афганистане на CNN сказали так: "Нам сейчас интересен только Афганистан". И та команда CNN, которая работала над видеоверсией, не получила эфирное время. Но они говорят, что все же опубликуют его где-то в течение этого месяца. Тогда же и мы выпустим наш текст. Но текстовая версия не сможет дать ответ на вопрос, это был преступный умысел в отмене операции, или же это было какое-то тупое политическое решение или очень умное политическое решение, которое мы не понимаем. Мы там говорим, что произошло. И на самом деле, это была очень смелая, отчаянная операция", – добавил Грозев.