ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Наемники были достаточно важными и тупыми". Грозев рассказал, что Bellingcat узнал о спецоперации украинских спецслужб по вагнеровцам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Грозев: Даже если операция была провалена, все равно есть успех. Потому что доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, а украинские спецслужбы достаточно компетентны
Грозев: Даже если операция была провалена, все равно есть успех. Потому что доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, а украинские спецслужбы достаточно компетентны
Фото: promoteukraine.org

Расследователи Bellingcat имеют достаточно информации, подтверждающей, что несколько украинских спецслужб готовили спецоперацию по захвату группы наемников – членов частной военной компании, вагнеровцев.

Об этом в ходе конференции Mezhyhirya Festival рассказал журналист Bellingcat Христо Грозев, трансляция конференции велась в Facebook.

Он сказал, что после того, как власти Беларуси объявили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании, был период, когда в украинских спецслужбах понимали, что операция неидеальна, но надеялись, что она еще может быть завершена.

"По моему мнению, это было очень наивно – надеяться, что [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко отдаст просто эту "золотую жилу". Потому что должен быть какой-то обмен: если он отдаст что-то Украине, потеряет всю поддержку Кремля. Он это использовал только как фишку в игре, он мог делать вид, что ведет переговоры с Украиной, но только для того, чтобы поторговаться с Кремлем", – сказал Грозев.

По словам расследователя, данные, которые получил Bellingcat, преимущественно совпадали с тем, что писали украинские независимые СМИ и расследователи.

"История такова: была операция, она была официально одобрена. Это однозначно: была операция, где было задействовано несколько служб. И был план захватить этих 33 наемников. Они были, с одной стороны, достаточно важными, а с другой – достаточно тупыми, чтобы подписать контракты на работу в фейковой ЧВК, основанной украинскими спецслужбами. Далее уже – по законным причинам или нет – была отсрочка операции на несколько дней. И мы не могли понять, почему была эта задержка на четыре дня. С одной стороны, может быть действительно обоснованная причина. Действительно, [в операции] задействовано несколько стран, возможно, какая-то – США или Турция – решили свернуть операцию в последний момент. Возможно, одновременно шли какие-то переговоры. Может быть, какая-то глупая, но не преступная идея: "Ну [перенесем] на три дня, что случится?" Но может быть и, правда, так, что кто-то специально это сделал, потому что, скажем, не хотел ухудшать отношения с Кремлем. И тут тоже может быть преступный [умысел], а может нет. Может быть, [это] просто плохая политическая идея", – рассказал Грозев.

Он добавил, что на последний вопрос расследователи еще не получили ответ.

"И правительство [Украины] не объясняет нам это. Но есть факт, что операция состоялась. И это должно быть основной частью документального фильма, который мы до сих пор снимаем", – отметил Грозев.

По словам расследователя, представители Bellingcat взяли интервью у нескольких человек из группы вагнеровцев, которых Беларусь выдала России, и те показывали журналистам свои переговоры с фейковыми рекрутерами.

"У нас есть достаточно информации, чтобы доказать, что такая операция состоялась. Власти [Украины] не хотели признавать, что такое было, потому что тогда весь накопленный объем доказательств может быть использован в судах. А это может очень навредить, например, ходу дела MH17. Вместо этого правительство решило просто молчать об этом. И это в суде никто не использует. Единственное, из-за чего у меня тут чувство сожаления: даже если операция была провалена, все равно есть успех. Потому что доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, что украинские спецслужбы достаточно компетентны", – подчеркнул Грозев.

https://www.facebook.com/mezhyhiryafest/videos/945597242970742/

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Беларусь, наемники, расследование, журналисты, спецслужбы, Вагнер, спецоперация, Bellingcat, Христо Грозев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пусть "П...здец, приехали!" звучит еще много-много лет!" Ургант поздравил бабушку с 92-летием
"Пусть "П...здец, приехали!" звучит еще много-много лет!" Ургант поздравил бабушку с 92-летием
"Хищник", "Мечтаю с вами встретиться". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном
"Хищник", "Мечтаю с вами встретиться". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном
5 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
5 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Клопотенко рассказал, как приготовить скумбрию с беконом и арахисом
Клопотенко рассказал, как приготовить скумбрию с беконом и арахисом
В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good
В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good
  Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии
  Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии
Дмитрий ГОРДОН
"Три мушкетера". Горбунов опубликовал фото с прогулки
"Три мушкетера". Горбунов опубликовал фото с прогулки
"Добавьте белок и займитесь спортом". Фитнес-тренер дала советы, как избавиться от жира на животе
"Добавьте белок и займитесь спортом". Фитнес-тренер дала советы, как избавиться от жира на животе
"Американским мамам такого не пожелаешь". Ребрик рассказала, как отдыхает от "мамских" обязанностей
"Американским мамам такого не пожелаешь". Ребрик рассказала, как отдыхает от "мамских" обязанностей
"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке
"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке
"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "П...здец"
"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "П...здец"
Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ
Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой
Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой
"Много лет уже хожу под эту елочку и никто не жаловался". Волочковой посвятили выпуск ток-шоу на российском ТВ
"Много лет уже хожу под эту елочку и никто не жаловался". Волочковой посвятили выпуск ток-шоу на российском ТВ
"Резко похолодало. Мне снова везде холодно". Брежнева показала, как утеплилась
"Резко похолодало. Мне снова везде холодно". Брежнева показала, как утеплилась
"Мы с тобой зажжем все танцплощадки", "Пчелы и бабочки рулят". Павел Зибров спел дуэтом с Тринчер
"Мы с тобой зажжем все танцплощадки", "Пчелы и бабочки рулят". Павел Зибров спел дуэтом с Тринчер
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Балерина, пописавшая под елкой, снялась с двумя мужчинами
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Балерина, пописавшая под елкой, снялась с двумя мужчинами
"Зачем это фоткать?", "Невероятные кадры, невероятные впечатления". MamaRika, которой сделали кесарево, показала, как проходили роды
"Зачем это фоткать?", "Невероятные кадры, невероятные впечатления". MamaRika, которой сделали кесарево, показала, как проходили роды
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Фигурка огонь", "Самая красивая", "Слишком шикарная", "Принцесса". Дорофеева вышла в свет
"Фигурка – огонь", "Самая красивая", "Слишком шикарная", "Принцесса". Дорофеева вышла в свет
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Мэр Киева хочет, чтобы старший сын после окончания британского университета служил в украинской армии. У жены Кличко на это – свое видение
Мэр Киева хочет, чтобы старший сын после окончания британского университета служил в украинской армии. У жены Кличко на это – свое видение
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS