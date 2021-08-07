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Среди мигрантов из Беларуси в Киеве есть агенты ФСБ – Грозев

Грозев заявил, что журналисты Bellingcat сейчас ищут агентов ФСБ среди белорусских мигрантов
Грозев заявил, что журналисты Bellingcat сейчас ищут агентов ФСБ среди белорусских мигрантов
Фото: EPA

Среди противников режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, перебравшихся из Беларуси в Украину, есть агенты российских спецслужб. Об этом 6 июля заявил в эфире телеканала "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозев, комментируя смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

"Мы шли по следам людей, которых знаем из некоторых других проектов, которые связаны с ФСБ, которые были внедрены в белорусскую оппозицию. Некоторые из них находятся в Киеве. Поскольку таких людей мы видели в других ролях... Одни и те же люди, которые появляются в криминальных группах, потом появлялись как эксперты по телевидению, потом появлялись в Беларуси как члены одних из самых активных оппозиционных группировок. Потом появляются в Киеве среди эмигрантов из Беларуси", – сказал он.

По его словам, когда журналисты начали следить за агентами ФСБ в Украине, в тот же момент стало известно о смерти Шишова.

Грозев добавил, что точно знает, что "эти люди имеют связь с ФСБ, что они были в Беларуси во время протестов и что они сейчас находятся в Киеве".

"Мы сейчас их пытаемся найти. Я сейчас не могу сказать окончательно, это требует еще нескольких недель расследования. Мы пытаемся проверить связь между этими людьми и организацией, которой руководил Шишов", – заявил он.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида. 

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.

Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.  

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко

"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

Теги: Киев, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, ФСБ, мигранты, Христо Грозев, Виталий Шишов
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