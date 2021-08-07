Среди мигрантов из Беларуси в Киеве есть агенты ФСБ – Грозев

"Мы шли по следам людей, которых знаем из некоторых других проектов, которые связаны с ФСБ, которые были внедрены в белорусскую оппозицию. Некоторые из них находятся в Киеве. Поскольку таких людей мы видели в других ролях... Одни и те же люди, которые появляются в криминальных группах, потом появлялись как эксперты по телевидению, потом появлялись в Беларуси как члены одних из самых активных оппозиционных группировок. Потом появляются в Киеве среди эмигрантов из Беларуси", – сказал он.

По его словам, когда журналисты начали следить за агентами ФСБ в Украине, в тот же момент стало известно о смерти Шишова.

Грозев добавил, что точно знает, что "эти люди имеют связь с ФСБ, что они были в Беларуси во время протестов и что они сейчас находятся в Киеве".

"Мы сейчас их пытаемся найти. Я сейчас не могу сказать окончательно, это требует еще нескольких недель расследования. Мы пытаемся проверить связь между этими людьми и организацией, которой руководил Шишов", – заявил он.