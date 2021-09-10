Глава ВСК Рады по делу вагнеровцев: Из 33 человек 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе

Безуглая: Они были гражданами РФ, но это не мешает им быть гражданами других государств Фото: Мар'яна Безугла / Facebook

Об этом заявила глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на брифинге 10 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Они были гражданами РФ, но это не мешает им быть гражданами других государств, в частности граждан Украины – восемь, а лиц, которые имеют отношение к ЧВК "Вагнер", – 17. Лиц, которые участвовали в боевых действиях на востоке Украины, – 28 из 33", – сказала она.

Безуглая на брифинге также рассказала, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато специальное мероприятие.

Она подчеркнула, что такую операцию не мог санкционировать пятый президент Петр Порошенко, так как она началась в июле 2020 года.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское специальное мероприятие, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая.