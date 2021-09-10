Глава ВСК Рады по делу вагнеровцев: Посадка самолета была среди дополнительных сценариев специального мероприятия

Об этом заявила глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на брифинге 10 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Безуглая проинформировала, что мероприятие планировалось и исполнялось в течение июля 2020 года. Она отметила, что при планировании разрабатывались различные сценарии.

Согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии.

"Это был основной сценарий, но были дополнительные... Среди дополнительных сценариев была посадка самолета. Его можно разделить на два сценария: если кому-то становится плохо и второе – принудительная посадка. Но этот сценарий не рассматривался как основной. Это фактически был такой план действий, который не предусматривался на этапе реализации этого специального мероприятия как основной", – сказала нардеп.

Она добавила, что были отработаны риски подобного сценария.

"Эти риски для нас очевидны. Это международная изоляция, потенциальный конфликт с нашим стратегическим партнером, на который мы не могли пойти, нарушение международных правил передвижения самолетов и другие", – заявила Безуглая.

Безуглая на брифинге также рассказала, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато специальное мероприятие.

Она подчеркнула, что такое мероприятие не мог санкционировать пятый президент Петр Порошенко, так как оно началось в июле 2020 года.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское специальное мероприятие, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы.