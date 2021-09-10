Глава ВСК Рады по делу "вагнеровцев": Спецоперации по посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было. Но было спецмероприятие ГУР по инициативе СБУ

Об этом заявила глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на брифинге 10 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она отметила, что заседание ВСК еще продолжается, но часть информации она может обнародовать.

"Непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было. Это первое. Но во-первых, было специальное разведывательное мероприятие в рамках постоянной работы Главного управления разведки – велась и ведется работа с 2014 года по документированию, по сбору информации о лицах, которые в той или иной мере причастны к агрессии со стороны РФ, к действиям в ОРДЛО и так далее. В рамках этой работы в 2018 году был открыт новый этап – документирование лиц и изучение вопроса частных военных компаний, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ на востоке [Украины]", – сказала она.

По ее словам, для изучения частных военных компаний, их структуры и функционала ГУР в 2018 году организовало опрос и сбор информации.

"В ходе этого документирования фактически было создано что-то типа фейкового сайта и сотрудники ГУР Минобороны вели собеседования, чтобы получать информацию о том, как действуют ЧВК и кто в них участвуют. Были опрошены сотни лиц, такое разведывательное мероприятие имело целью сбор информации", – рассказала Безуглая.

Политик заявила, что это мероприятие было завершено 6 июля 2020 года.

"В июле в ГУР Минобороны обратилась СБУ и фактически возникла идея использовать базу данных, которая документировалась, для активных действий – чтобы попробовать вытащить часть лиц, которые участвовали в конфликтах, в первую очередь Украину интересует восток нашей страны – попробовать вытащить их с территории РФ на территорию Украины. В соответствии с инициативой СБУ в июле было открыто следующее специальное мероприятие", – сказала она.

Нардеп заявила, что термин "спецоперация" в этом случае не используют.