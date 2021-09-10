Следственная комиссия Верховной Рады объявила промежуточные результаты расследования спецоперации по вагнеровцам. Видео

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9 сентября глава комиссии, нардеп Марьяна Безуглая ("Слуга народа") заявила, что временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины завершила работу по расследованию спецоперации по вагнеровцам.

10 сентября члены следственной комиссии проводят закрытое заседание и заканчивают знакомиться с секретными материалами.

В середине заседания Безуглая провела брифинг для СМИ, на котором сообщила, что спецоперации по посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было, но было спецмероприятие ГУР по инициативе СБУ. Она также подчеркнула, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать это спецмероприятие, так как оно началось только в июле 2020 года.

Окончательные выводы комиссия должна сделать по итогам сегодняшних заседаний – закрытого и открытого. Официальный отчет ВСК, по словам Безуглой, будет представлен в конце осени.