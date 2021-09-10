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Следственная комиссия Верховной Рады объявила промежуточные результаты расследования спецоперации по вагнеровцам. Видео

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Временная следственная комиссия Верховной Рады 10 сентября объявила промежуточные результаты расследования по делу о предполагаемом срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер". Брифинг транслировало в YouTube "Свобода Live".

9 сентября глава комиссии, нардеп Марьяна Безуглая ("Слуга народа") заявила, что временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины завершила работу по расследованию спецоперации по вагнеровцам.

10 сентября члены следственной комиссии проводят закрытое заседание и заканчивают знакомиться с секретными материалами.

В середине заседания Безуглая провела брифинг для СМИ, на котором сообщила, что спецоперации по посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было, но было спецмероприятие ГУР по инициативе СБУ. Она также подчеркнула, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать это спецмероприятие, так как оно началось только в июле 2020 года.

Окончательные выводы комиссия должна сделать по итогам сегодняшних заседаний – закрытого и открытого. Официальный отчет ВСК, по словам Безуглой, будет представлен в конце осени.

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует "возможные противоправные действия представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины". Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами. 

Первое заседание ВСК провела 6 июля, на следующее приглашали пятого президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что может посетить заседание ВСК, если оно будет посвящено операции против наемников ЧВК "Вагнер", но считает более эффективным, если одновременно туда прибудет президент Украины Владимир Зеленский. В комиссии заявили, что Зеленского не могут пригласить на заседание ВСК, так как он является неприкосновенным лицом. 

В итоге ни Порошенко, ни Зеленский не посетили заседание ВСК. 

Теги: наемники, расследование, временная следственная комиссия, Вагнер, спецоперация, Марьяна Безуглая, ЧВК
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