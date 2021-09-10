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Следственная комиссия Рады завершила работу по делу вагнеровцев – Безуглая

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Безуглая: Мы обнародуем результаты работы, информацию о кейсе вагнеровцев в максимально возможном объеме
Безуглая: Мы обнародуем результаты работы, информацию о кейсе вагнеровцев в максимально возможном объеме
Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины завершила работу по расследованию вопроса относительно спецоперации по вагнеровцам и 10 сентября представит результаты.

Об этом глава ВСК, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила в Facebook. 

По ее словам, завтра члены следственной комиссии ознакомятся с секретными материалами на закрытом заседании (с 14.00 до 15.30), а потом проведут 30-минутный брифинг для СМИ и еще одно заседание, которое будет открытым. 

"Мы обнародуем результаты работы, информацию о кейсе вагнеровцев в максимально возможном объеме и переходим к следующим вопросам работы ВСК: переговоры [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука и других с россиянами, Иловайск, Дебальцево, Минские договоренности", – написала нардеп.

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/10225500355006390

Рада создала эту так называемую широкую ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. 

Первое заседание ВСК провела 6 июля, на следующее приглашали пятого президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что может посетить заседание ВСК, если оно будет посвящено операции против наемников ЧВК "Вагнер", но считает более эффективным, если одновременно туда прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Безуглая ответила, что Зеленского не могут пригласить на заседание ВСК, так как он является неприкосновенным лицом. 

В итоге ни Порошенко, ни Зеленский не посетили заседание ВСК. 

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

5 сентября журналист Bellingcat Христо Грозев сказал, что расследователи имеют достаточное количество данных, подтверждающих факт спецоперации, но не нашли ответа на вопрос, по какой причине она была отменена. "Доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, что украинские спецслужбы достаточно компетентны", – подчеркнул Грозев.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки заявил, что Соединенные Штаты знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер". По словам Грозева, еще выйдет два материала об операции, в том числе документальный фильм, который может быть номинирован на "Оскар".  

В Офисе президента Украины заявили, что информация в материале CNN об операции взята из источников, которые не имеют ценности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: наемники, расследование, временная следственная комиссия, Вагнер, Марьяна Безуглая
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