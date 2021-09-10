Следственная комиссия Рады завершила работу по делу вагнеровцев – Безуглая

Безуглая: Мы обнародуем результаты работы, информацию о кейсе вагнеровцев в максимально возможном объеме Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

Об этом глава ВСК, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила в Facebook.

По ее словам, завтра члены следственной комиссии ознакомятся с секретными материалами на закрытом заседании (с 14.00 до 15.30), а потом проведут 30-минутный брифинг для СМИ и еще одно заседание, которое будет открытым.

"Мы обнародуем результаты работы, информацию о кейсе вагнеровцев в максимально возможном объеме и переходим к следующим вопросам работы ВСК: переговоры [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука и других с россиянами, Иловайск, Дебальцево, Минские договоренности", – написала нардеп.

Рада создала эту так называемую широкую ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев.

Первое заседание ВСК провела 6 июля, на следующее приглашали пятого президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что может посетить заседание ВСК, если оно будет посвящено операции против наемников ЧВК "Вагнер", но считает более эффективным, если одновременно туда прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Безуглая ответила, что Зеленского не могут пригласить на заседание ВСК, так как он является неприкосновенным лицом.

В итоге ни Порошенко, ни Зеленский не посетили заседание ВСК.