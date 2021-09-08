"Старая российская деза". В Офисе президента прокомментировали материал CNN о спецоперации по вагнеровцам

В Офисе президента Украины обратили внимание, что сразу после публикации материал CNN одобрила и подтвердила российская ФСБ Фото: radiosvoboda.org

"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, той самой) похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники – и это ключевое – что-то подтверждают. Другой анонимный источник что-то опровергает. Еще раз: анонимные, бесфамильные, без должностей – следовательно, такие, которые не имеют информационной и репутационной ценности, источники", – заявил он.

По мнению Подоляка, стоит обратить внимание не на то, что именно опубликовано, а на синхронность заявления представителя ФСБ.

"Когда это раньше официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать", – отметил он.

Советник главы ОП считает, что "ситуация говорит сама за себя". Он также подчеркнул, что в материале не появилось никакой существенно новой информации с момента выхода материала о вагнеровцах в российском издании "Комсомольская правда" год назад.

"При этом никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской дезы, которая была опубликована впервые 6 августа 2020 года.", – резюмировал он.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки заявил, что Соединенные Штаты знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

Представитель ФСБ заявил журналистам, что ведомство "полностью подтверждает ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении", сообщило российское госагентство ТАСС. При этом представитель спецслужбы также обратил внимание, что "в этой информации нет эксклюзивности", так как ее значительная часть была опубликована еще год назад в "Комсомольской правде"

В ФСБ назвали эпизод с вагнеровцами "спланированным похищением граждан России с территории третьей страны" и "актом государственного терроризма".

Материал CNN частично совпадает со статьей российского издания в части, где речь идет том, что украинские спецслужбы якобы вербовали и заманивали воевавших на Донбассе боевиков в Минск, но США в материале "КП" не упоминались.