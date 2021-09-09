Тищенко в Раде прервал выступление Лероса и стащил его с трибуны

Лерос выступил после отчета главы временной следственной комиссии по работе "Укрзалізниці" нардепа Юлии Гришиной.

"Единственная ВСК, которая должна отчитываться в этом зале, – относительно срыва спецоперации по вагнеровцам. Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин [президент Владимир] Зеленский или его секретарша [глава Офиса президента Андрей] Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – сказал Лерос.

В этот момент подошел Тищенко и отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил с трибуны. Тищенко встал спиной к микрофону и не давал коллеге подойти к нему. К трибуне вышел нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, потом подошли и другие парламентарии.

Спикер парламента Дмитрий Разумков призывал нардепов к порядку.

"Он с места продолжит выступление, какая разница", – обратился спикер к Тищенко.

После этого Разумков объявил перерыв на 15 минут, однако он продлился меньше. Лерос продолжил свое выступление.

Фрагмент потасовки в парламенте опубликован в Facebook на странице издания "ГОРДОН".