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Тищенко в Раде прервал выступление Лероса и стащил его с трибуны

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Тищенко пытался помешать Леросу выступить с трибуны
Тищенко пытался помешать Леросу выступить с трибуны
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко 9 сентября в Верховной Раде прервал выступление внефракционного нардепа Гео Лероса, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Лерос выступил после отчета главы временной следственной комиссии по работе "Укрзалізниці" нардепа Юлии Гришиной.

"Единственная ВСК, которая должна отчитываться в этом зале, – относительно срыва спецоперации по вагнеровцам. Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин [президент Владимир] Зеленский или его секретарша [глава Офиса президента Андрей] Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – сказал Лерос.

В этот момент подошел Тищенко и отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил с трибуны. Тищенко встал спиной к микрофону и не давал коллеге подойти к нему. К трибуне вышел нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, потом подошли и другие парламентарии.

Спикер парламента Дмитрий Разумков призывал нардепов к порядку.

"Он с места продолжит выступление, какая разница", – обратился спикер к Тищенко.

После этого Разумков объявил перерыв на 15 минут, однако он продлился меньше. Лерос продолжил свое выступление.

Фрагмент потасовки в парламенте опубликован в Facebook на странице издания "ГОРДОН". 

https://www.facebook.com/gordonuacom/videos/558528975600694/

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

Теги: Украина, парламент, временная следственная комиссия, спецоперация, Гео Лерос, Николай Тищенко, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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