Глава ВСК Рады по делу "вагнеровцев": Порошенко не мог санкционировать это специальное мероприятие, поскольку оно началось в июле 2020 года

Об этом заявила глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на брифинге 10 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она рассказала, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато "специальное мероприятие".

"К сожалению, можно сделать вывод, что Петр Алексеевич не мог санкционировать такое специальное мероприятие, так как в соответствии с заявлениями пятого президента он лично санкционировал спецоперацию в 2018 году, но мы видим, что в 2018-м и в 2014-м – это рутинная работа, а планирование специального мероприятия – июль 2020 года", - сказала нардеп.

Безуглая также заявила, что в этой ситуации термин "спецоперация" не используют.

30 декабря 2020 года Порошенко заявлял, что именно он санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию членов российской частной военной компании "Вагнер" в 2018 году.