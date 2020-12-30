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ПОЛИТИКА

Порошенко заявил, что инициировал спецоперацию по задержанию вагнеровцев в 2018 году

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал созвать временную следственную комиссию по расследованию срыва спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер".

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Порошенко: Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение государственной измены
Порошенко: Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение государственной измены
Скриншот: 5 канал / YouTube

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что именно он санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в 2018 году. Об этом он сообщил сегодня в эфире программы "Большая политика" на "5 канале".

"Я хочу заявить, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что срыв операции был государственной изменой, и отметил, что будет добиваться привлечения причастных к ответственности.

"Я подчеркиваю, что я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления, государственной измены, где усилиями десятков украинских героев, целью которых было привезти в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17, а не судить невинного [генерала Вооруженных сил Украины Виктора] Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в луганском аэропорту", – заявил Порошенко. 

Он отметил, что спецоперация была сорвана и "сорвана конкретными лицами".

"Я очень настоятельно рекомендую создать временную следственную комиссию, очень настоятельно рекомендую допросить всех участников процесса и отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено", – добавил Порошенко.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, заявил, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Министерства обороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

Теги: Петр Порошенко, Украина, спецслужбы, Вагнер, задержание, спецоперация, дезинформация
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