Высокопоставленный сотрудник украинской разведки подтвердил нардепам факт проведения спецоперации по захвату вагнеровцев – Бутусов

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке получил доказательства того, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак лгали, когда отрицали проведение украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер", заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

7 декабря на закрытом заседании комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке заслушали показания полковника Ю. – командира спецподразделения сотрудника Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО), сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook.

По данным журналиста высокопоставленный разведчик непосредственно руководил спецоперацией по захвату боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси и подтвердил депутатам факт ее проведения.

Кроме того, пишет Бутусов, сотрудник ГУР МО детально рассказал обо всех деталях подготовки, и подтвердил большинство фактов о проведении спецоперации, которые он изложил 18 августа.

"Парламентский комитет получил доказательства лжи президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, которые неоднократно заявляли, что спецоперация не проводилась", – подчеркнул журналист.

На следующем заседании по делу вагнеровцев, по данным Бутусова, депутаты заслушают экс-начальника ГУР МО Василия Бурбу (его уволили в начале августа 2020-го).

Журналист рассказал, что нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин, который входит в состав комитета Рады по нацбезопасности и принимал участие в заседании 7 декабря, не стал комментировать ход заседания из-за его секретного режима.

При этом Рахманин добавил: "У меня, как у гражданина и до этого заседания была позиция, что, скорее всего, спецоперация проводилась. После заседания, моя позиция не изменилась. Пока это все, что я могу сказать по данному поводу".

Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и ГУР МО: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.